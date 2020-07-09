Союз журналистов обратился в ФСБ по поводу Сафронова

Союз журналистов направил запрос в ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Союз журналистов России (СЖР) направил запрос в ФСБ с просьбой ответить, связано ли возбуждение уголовного дела против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналисткой деятельностью. Информация об этом появилась на сайте СЖР.

«СЖР также направил запрос на имя директора ФСБ РФ А.В.Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью», — говорится в сообщении.

В Союзе также обеспокоены задержаниями журналистов во время одиночных пикетов в защиту Сафронова. Однако представители МВД заявили в ответ на это, что одиночные пикеты входят в перечень запрещенных в условиях пандемии.

Ранее к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова ФСБ приобщила две экспертизы, которые подтверждают секретность переданных им данных. Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что качество и компетенция специалистов вызывают сомнения. По его словам, одна экспертиза датирована сентябрем прошлого года, когда Сафронов еще работал в газете «Ведомости», вторая — маем. В это время он уже перешел на работу в Роскосмос, передает «Эхо Москвы». Отмечается, что при трудоустройстве в госкорпорацию проводится тщательная проверка, которой занимаются спецслужбы. Без их разрешения Сафронова не могли взять на должность советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, у которого есть доступ к гостайне.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на спецслужбы Чехии. Журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Он проведет в СИЗО до 6 сентября, передает телеканал 360. Агентство URA.RU подготовило подробную хронику первого дня дела Сафронова.

В среду, 8 июля, защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса. В самой госкорпорации заявили, что не собираются увольнять Сафронова с должности, уточняет агентство Nation News. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-холла сообщил журналистам, что Кремль не будет вмешиваться в дело о госизмене.

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