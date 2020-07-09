Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее стало известно, что в Австрии был застрелен 43-летний Мамихан Умаров. Погибший вел блог и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина просил в стране политического убежища. Полиция позже задержала возможного убийцу блогара. им оказался гражданин России.

Глава Чечни предупреждает, что людям не стоит соглашаться участвовать в проектах спецслужб, если они затем не хотят стать «расходным материалом». «что касается убитых… За что боролись, на то и напоролись!» — сделал вывод чеченский лидер.

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что он и его «верная команда» охраняют рубежи Кавказа, а это очень не нравится иностранным спецслужбам. Именно поэтому, по словам Кадырова, они стали использовать в своих целях блогеров. «В ход пошли любители почесать языком. Эти методы, использованные еще для разрушения Османской Империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной „правды“», — заявляет Кадыров. Он отмечает, что заранее знал, какой исход ждет этих «глашатаев» за рубежом. «Стоит правозащитникам начать „переживать“ за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается», — добавил Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя убийство соотечественника в Австрии , заявил, что погибшие блогеры, критиковавшие его лично, «за что боролись, на то и напоролись». Он уточнил, что мужчина стал жертвой «спецслужб, работающих против России».

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно