В австрийском городе Герасдорф был убит 43-летний уроженец Чечни, который просил у властей страны предоставить ему политическое убежище. Как рассказали в полиции, подозреваемый уже задержан, это также российкий гражданин.
Возможного убийцу задержали спустя несколько часов после совершенного преступления, сообщает ТАСС. «Был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер. Он отметил, что полиции пока неизвестны мотивы убийства.
Как сообщает агентсво «Кавказ.Реалии», убитым оказался Мамихан Умаров, который ранее критиковал главу Чечени Рамзана Кадырова. Мужчина вел Youtube-канал на чеченском языке и называл себя именем Анзор из Вены (Anzor Wien).
Известно, что мужчина был убит вечером, 4 июля, выстрелом в голову. Стрелявший сразу после совершения преступления скрылся на серебристом автомобиле. Его задержали через несколько часов в 180 километрах от места преступления.
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