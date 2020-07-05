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Известно, что мужчина был убит вечером, 4 июля, выстрелом в голову. Стрелявший сразу после совершения преступления скрылся на серебристом автомобиле. Его задержали через несколько часов в 180 километрах от места преступления.

Как сообщает агентсво «Кавказ.Реалии», убитым оказался Мамихан Умаров, который ранее критиковал главу Чечени Рамзана Кадырова. Мужчина вел Youtube-канал на чеченском языке и называл себя именем Анзор из Вены (Anzor Wien).

Возможного убийцу задержали спустя несколько часов после совершенного преступления, сообщает ТАСС. «Был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер. Он отметил, что полиции пока неизвестны мотивы убийства.

В австрийском городе Герасдорф был убит 43-летний уроженец Чечни, который просил у властей страны предоставить ему политическое убежище. Как рассказали в полиции, подозреваемый уже задержан, это также российкий гражданин.

Преступник, застреливший росиянина в Австрии, уже задержан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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