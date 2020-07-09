Александр Высокинский согласился утвердить правила согласования проектов планировки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил положение о подготовке и утверждении проектов по планировке территории. Как рассказали источники URA.RU, принятие документа стало результатом не только длительных переговоров застройщиков с администрацией, но и обращений крупных бизнесменов в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Положением, опубликованным на сайте администрации, регламентируются последовательность действий чиновников и застройщиков при согласовании проектов, устанавливаются требования к документам, а также основания для отказа в согласовании бизнес-проектов. «До этого не было никаких документов, сроков, и они [администрация] делали что хотели», — объяснил источник URA.RU, вовлеченный в переговоры с мэрией.

Документ был подписан 30 июня — именно такой срок указан в предупреждении от ФАС, поступившем на имя мэра в середине апреля после жалобы от строителей. В письме руководитель свердловского управления ведомства Дмитрий Шалабодов заявил, что отсутствие регламента согласования документов имеет «признаки нарушения антимонопольного законодательства».

Предупреждение в адрес мэра поступило в середине апреля Фото: URA.RU

По словам другого инсайдера, крупный бизнес начал испытывать проблемы со сменой управленческой команды в городе: «Не работает прежняя система взаимоотношений: большинство проектов перестали рассматриваться — проблема встала очень остро. В итоге мы начали писать жалобы в прокуратуру и ФАС. Но если предписания от прокуратуры можно перевести в вялотекущий диалог с надзорным органом, то представления от ФАС являются персональными и могут грозить дисквалификацией чиновникам».

На момент публикации сам Высокинский и его заместитель по строительству Алексей Бирюлин не ответили на звонок корреспондента.

Ранее URA.RU писало и о других итогах долгих переговоров застройщиков с городской администрацией (в которых среди прочих участвовал сенатор Аркадий Чернецкий). Так, в конце июня городская комиссия по застройке и землепользованию увеличила коэффициент использования участков, а также подняла процент использования некоторых категорий участков. Таким образом, после вступления правил в силу в городе уплотнится застройка.