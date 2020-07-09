Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил положение о подготовке и утверждении проектов по планировке территории. Как рассказали источники URA.RU, принятие документа стало результатом не только длительных переговоров застройщиков с администрацией, но и обращений крупных бизнесменов в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Положением, опубликованным на сайте администрации, регламентируются последовательность действий чиновников и застройщиков при согласовании проектов, устанавливаются требования к документам, а также основания для отказа в согласовании бизнес-проектов. «До этого не было никаких документов, сроков, и они [администрация] делали что хотели», — объяснил источник URA.RU, вовлеченный в переговоры с мэрией.
Документ был подписан 30 июня — именно такой срок указан в предупреждении от ФАС, поступившем на имя мэра в середине апреля после жалобы от строителей. В письме руководитель свердловского управления ведомства Дмитрий Шалабодов заявил, что отсутствие регламента согласования документов имеет «признаки нарушения антимонопольного законодательства».
По словам другого инсайдера, крупный бизнес начал испытывать проблемы со сменой управленческой команды в городе: «Не работает прежняя система взаимоотношений: большинство проектов перестали рассматриваться — проблема встала очень остро. В итоге мы начали писать жалобы в прокуратуру и ФАС. Но если предписания от прокуратуры можно перевести в вялотекущий диалог с надзорным органом, то представления от ФАС являются персональными и могут грозить дисквалификацией чиновникам».
На момент публикации сам Высокинский и его заместитель по строительству Алексей Бирюлин не ответили на звонок корреспондента.
Ранее URA.RU писало и о других итогах долгих переговоров застройщиков с городской администрацией (в которых среди прочих участвовал сенатор Аркадий Чернецкий). Так, в конце июня городская комиссия по застройке и землепользованию увеличила коэффициент использования участков, а также подняла процент использования некоторых категорий участков. Таким образом, после вступления правил в силу в городе уплотнится застройка.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «