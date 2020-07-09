В аудиториях при проведении экзаменов соблюдаются все меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения ЯНАО проводит проверку по сообщениям в социальных сетях о том, что в Тарко-Сале одиннадцатиклассник пришел на сдачу ЕГЭ, имея подтвержденный диагноз COVID. В настоящее время Роспотребнадзору предстоит принять решение об ограничениях для всех, кто контактировал с подростком.

«В настоящее время департаментом образования ЯНАО по данному сообщению проводится проверка, — сообщили в ведомстве. — Решение об ограничениях по контактным с больным COVID, будут приниматься Роспотребнадзором». Чиновники добавили, что во время экзаменов соблюдаются все меры безопасности, социальная дистанция, обеззараживание воздуха, используются средства индивидуальной защиты.

По имеющейся информации, во время ЕГЭ на всей территории ЯНАО во время термометрии выпускников было выявлено пять случаев повышения температуры. Ни один ученик при этом к аттестации допущен не был. При этом в депорбе ЯНАО поясняют: тем, кто по уважительной причине пропускает сдачу ЕГЭ, предоставлена сдачи экзаменов в дополнительные дни — 24—25 июля и с по 3 по 8 августа.

Поводом для разбирательств стало сообщение в местных группах в «ВКонтакте», о том, что бессимптомный выпускник, зараженный коронавирусом, зная о диагнозе, побоялся не прийти на экзамен. Юноша якобы пошел на нарушение под давлением родителей, однако по другой версии, молодому человеку уже исполнилось 18 лет и он мог бы сам отвечать за свои действия.