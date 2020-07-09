Андреевское озеро было основным местом добычи рыбы для местных жителей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Тюменская региональная прокуратура после публикации URA.RU начала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Андреевском в Тобольского района. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. Ранее токсичный карась из этого водоема стал причиной вспышки гаффской болезни в расположенном по соседству поселении Ачиры.

«Прокуратура Тюменской области по информации СМИ о массовой гибели рыбы организовала проведение надзорных мероприятий. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — приводится в сообщении.

В начале недели на Андреевском озере начался массовый мор рыбы. Как сообщали местные жители URA.RU, водоем покрылся странной зеленой пеной и тушками погибших карасей. Сами они боятся, что зараженная вода через реку Алымку попадет к ним в питьевую колонку. Кроме того, воду из нее используют для полива огородов.

Ранее жители Ачир ловили рыбу в Андреевском озере для себя и на продажу, это было основным их средством заработка. В октябре 2019 года произошла вспышка гаффской болезни, из-за которой у пострадавших отнимались конечности и страдали внутренние органы, несколько человек попало в реанимацию. В марте ситуация повторилась. Всего от болезни пострадали 11 человек. Причиной ее стала токсичная рыба из Андреевского озера, после ряда тестов Роспотребнадзор запретил на нем ловлю.