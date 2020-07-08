Над озером распространился запах тухлой рыбы Фото: предоставлено жителями села Ачиры

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

В тюменском поселке Ачиры, где ранее случилась вспышка гаффской болезни из-за местного карася, жители заметили массовую гибель рыбы в озере Андреевском. Именно в нем ранее находили источник смертельно опасной инфекции. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Почти все озеро покрыто какой-то зеленой слизью, на поверхности брюхом вверх плавает дохлая рыба. Стоит невыносимый запах тухлятины», — рассказал житель Ачир и рыбак на условиях анонимности. По его информации, мор рыбы начался в начале текущей недели.

Жители Ачир боятся, что заражение и продукты распада рыбы отравят реку Алымку, вытекающую из озера — водой из нее пользуются для полива огородов, а некоторые даже используют как питьевую. Ранее сотрудники Роспотребнадзора установили, что в карасях, которые жили в Андреевском озере, содержится ядовитый токсин. Он стал причиной вспышки гаффской болезни среди жителей Ачир, употреблявших эту рыбу. От токсина пострадало 11 человек, двое из них — в марте 2020 года.

«Больше всего беспокоит тот факт, что у нас в деревне уже более полугода нет врача. И в случае отравления или вспышки болезни мы окажемся без помощи», — жалуются жители Ачир.

Вылов карася из Андреевского озера был основным средством заработка для местного населения. После обнаружения токсина они остались без него и вынуждены искать альтернативные способы заработка, в том числе на отдаленных водоемах. «Раньше стоял вопрос, где найти источник заработка, а сейчас — как выжить в случае заражения воды», — сетуют они. Вода из Алымки через реку Яр может попасть в крупнейшую реку Тюменской области Иртыш.

В региональном Роспотребнадзоре редакцию перенаправили с вопросами в управление Россельхознадзора по Тюменской области. Получить оперативный комментарий у ведомства не удалось, направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что такая же зеленая слизь, как и на Андреевском озере, была зафиксирована на реке Иртыш между деревнями Башкова и Ломаева. Местные жители утверждали, что она пахнет краской.

На Андреевском озере есть места, где из-за мертвой рыбы не видно воды Фото: предоставлено жителями села Ачиры

Местные жители говорят, что над озером стоит запах тухлой рыбы Фото: предоставлено жителями села Ачиры

Все озеро сейчас заполнено тушками погибших карасей Фото: предоставлено жителями села Ачиры

Ранее такую пену обнаруживали на реке Иртыш Фото: предоставлено жителями села Ачиры

Местные жители боятся экологической катастрофы Фото: предоставлено жителями села Ачиры