Руководство бань не может платить зарплату сотрудникам более двух месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководству бань Кургана одобрили кредит в банке на выплату сотрудникам долгов по зарплате. Однако в мэрии пока не разрешили взять кредит. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора МУП «Бытовые услуги» Максим Пивоваров.

«Мы успели найти банк, который готов дать кредит под два процента. Если мы сохраняем сотрудников, то кредит списывают с нас государство», — объяснил URA.RU Пивоваров. По его словам, кредит поможет им выплатить долги по зарплате за несколько месяцев. Они возникли из-за того, что баням нельзя работать в Курганской области во время угрозы распространения коронавируса.

Как муниципальному предприятию, МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за бани, нужно разрешение администрации. Заявка была направлена в мэрию два дня назад. Если власти согласятся, по словам Пивоварова, банк переведет деньги в ближайшие дни. Руководство бань боится, что из-за промедления мэрии банк передумает выдавать им кредит.

Представители организации обращались в городской департамент ЖКХ и к первому заместителю главы Кургана Андрею Жижину. «Нам говорят, что решают вопрос, но ничего конкретного мы от них не услышали», — объяснил Пивоваров. В пресс-службе администрации Кургана попросили URA.RU направить запрос по данному вопросу. Запрос был направлен.

Директор МУП «Бытовые услуги» Яков Сидоров уволился 8 июля. Причиной для этого стал отказ «Сбербанка» выдавать кредит на зарплату сотрудникам предприятия. Сидоров возглавил организацию в феврале по предложению мэра Кургана Андрея Потапова. Предприятие уже тогда было убыточным, на конец 2019 года имело задолженность в 5,3 млн рублей. Сидоров заявил, что это провокация, но принял предложение.