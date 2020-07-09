РБК: задержанного губернатора Фургала отправят в отставку

По данным СМИ, Сергей Фургал покинет пост губернатора уже сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля могут отправить в отставку. Причиной, вероятно, станет утрата доверия, пишет РБК.

«Губернатор Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента», — говорит РБК со ссылкой на два собственных источника. Также СМИ направило запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об ответе РБК пока не сообщало.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, а также покушении на убийство предпринимателей в 2004—2005 годах. Следственный комитет назвал задержание Фургала декриминализацией Дальнего Востока. Ведомство доставило губернатора в Москву. СК собирается просить об аресте чиновника, сообщает RT.

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