08 июля 2020
07 июля 2020
06 июля 2020

Сына экс-губернатора ХМАО вызвали на допрос в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, филипенко василий
Президенту шахматной федерации ХМАО Василию Филипенко предстоит ответить на вопросы полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Василия Филипенко, президента окружной шахматной федерации и сына экс-губернатора ХМАО Александра Филипенко, вызвали на допрос оперативники из ОБЭП. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу. Полицейских интересует круг вопросов, связанных с финансовой отчетностью шахматной федерации», — сообщил инсайдер.

Сам Филипенко попросил журналиста агентства перезвонить ему через час, а затем перестал отвечать на звонки. В пресс-службе УМВД ХМАО потребовали официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в шахматной федерации ХМАО прошли обыски, которые проводили сотрудники полиции. По информации инсайдеров, возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стала экс-исполнительный директор шахматной федерации Наталья Залевская. Все следственные мероприятия связаны с фигурой руководителя ряда некоммерческих организаций Владислава Чернова, против которого возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество в особо крупном размере.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...