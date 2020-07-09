Сына экс-губернатора ХМАО вызвали на допрос в полицию

Василия Филипенко, президента окружной шахматной федерации и сына экс-губернатора ХМАО Александра Филипенко, вызвали на допрос оперативники из ОБЭП. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу. Полицейских интересует круг вопросов, связанных с финансовой отчетностью шахматной федерации», — сообщил инсайдер.
Сам Филипенко попросил журналиста агентства перезвонить ему через час, а затем перестал отвечать на звонки. В пресс-службе УМВД ХМАО потребовали официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в шахматной федерации ХМАО прошли обыски, которые проводили сотрудники полиции. По информации инсайдеров, возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стала экс-исполнительный директор шахматной федерации Наталья Залевская. Все следственные мероприятия связаны с фигурой руководителя ряда некоммерческих организаций Владислава Чернова, против которого возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество в особо крупном размере.
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