Константин Малофеев не понимает почему, Герман Греф хочет изменить нацплан по восстановлению экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России существует так называемое Большое правительство. Владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев в интервью URA.RU перечислил его членов. По его мнению, эти люди стоят выше нынешней власти.

«Все творцы сегодняшней либеральной экономики, в которой мы продолжаем существовать. Это Греф, [Анатолий] Чубайс, [Алексей] Кудрин и иже с ними», — сказал Малофеев, отвечая на вопрос, что он имеет в виду под Большим Правительством и кто в него входит. По его мнению, именно эти люди решают судьбу стратегии по выходу из кризиса. Он отметил, что не понимает, почему глава Сбербанка Герман Греф предлагает изменить нацплан по восстановлению экономики в части IT. Бизнесмен считает, что Грефу нужно думать о других вещах.

Ранее Малофеев совместно с экс-советником президента РФ Сергеем Глазьевым представили свою версию стратегии выхода из кризиса. Они предложили остановить вывоз капитала из России, прекратить все спекуляции валютой в стране, предоставлять доступ к недрам и госсубсидиям только российским гражданам и предприятиям, повысить привлекательность национальной валюты и сделать кредиты дешевыми.

Также в интервью URA.RU православный бизнесмен рассказал, почему Путин для России — благословение, как распределить ресурсы в стране и сделать дальневосточный гектар привлекательнее и почему стратегии развития страны, которые предлагали либералы, не увенчались успехом.

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