Вячеслав Володин считает справедливыми действия силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он уверен, что полиция сделала все верно, пишет РИА «Новости» в своем teltgram-канале.

«Перед законом все равны, правоохранители все сделали правильно», — считает Володин. Следственный комитет также прокомментировал задержание Фургала, назвав его чисткой Дальнего Востока от организованных преступных групп. Ведомство пояснило, что соучастники главы Хабаровского края назвали организатором преступлений именно его, пишет RT.

Лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит задержанный губернатор, ответил негативно на поимку Фургала. Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что никогда не исключит губернатора из партии. Он заверил, в знак протеста против задержания Фургала, вся фракция готова покинуть Госдуму.

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