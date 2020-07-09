Двух депутатов хабаровской думы задержали по делу Фургала

Задержаны однопартийцы Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты думы Хабаровского края от партии ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов задержаны по делу губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В рамках уголовного дела против Фургала задержаны депутаты думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов», — передает информационное агентство. Их подозревают в мошенничестве.

Губернатор Хабаровского края, Сергей Фургал задержан за подозрения в организации убийств. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году.

Ранее РБК сообщало, что Фургала могут отправить в отставку в связи с утратой доверия, однако в Кремле заявили, что решение об отставке чиновника пока не принято, пишет «Национальная служба новостей».

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