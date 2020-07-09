Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предлагал некую альтернативу традиционному мероприятию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус не повлияет на проведение традиционных для российских школ линеек, приуроченных к началу учебного года. Однако, в сами мероприятия внесут изменения, так чтобы школьники, их родители и учителя не заразились инфекцией. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что дети 1 сентября придут в школу, этого все ждут, пройдут традиционные линейки», — цитируют министра «Вести». Кравцов также подчеркнул, что при проведении праздничных мероприятий будут соблюдаться все меры безопасности.

Ранее глава Минпросвещения заявлял, что традиционных линеек перед новым учебным годом не будет, сообщает Nation News. Предлагалось провести их некий аналог. Однако, в чем именно заключались различия между традиционной линейкой и предложенным министром вариантом, не объяснялось.

В соцсетях заявление Кравцова встретили в штыки. Многие назвали «новый формат», предложенный министром, равнозначным отмене мероприятия.

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