08 июля 2020

В соцсетях возмутились отменой школьных линеек 1 сентября. «Это ни в какие рамки не входит!»

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, первое сентября в гимназии №210 «Корифей». Екатеринбург, линейка, первоклашки, школа, школьники, первоклассники, первое сентября, день знаний, ученики, 1 сентября
Пользователи соцсетей недовольны отменой линеек в школах Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пользователи социальных сетей недовольны тем, что Минпросвещения РФ вводит новый формат праздничных линеек в школах 1 сентября. Больше всего обеспокоены те, для кого эта линейка первая или последняя.

«Какой еще новый формат? Остановитесь! Дайте детям нормальное начало года!» — комментирует viktoriyan13 пост в Instagram Минпросвещения. Многие пользователи вообще не поняли, в чем будет заключаться этот новый формат. Однако для большинства он ассоциируется с полной отменой линеек.

Сильнее всего переживают родители первоклашек и одиннадцатиклассники. Родители хотят, чтобы дети запомнили первый день в школе. Подростки огорчаются, что не смогут в последний раз в жизни сходить на традиционную линейку.

О том, что в школах в 2020 году не будет линеек, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения пообещал, что мероприятия пройдут в другом формате, но так и не объяснил, в каком.

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Twitter

Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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