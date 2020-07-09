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О том, что в школах в 2020 году не будет линеек , заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения пообещал, что мероприятия пройдут в другом формате, но так и не объяснил, в каком.

Сильнее всего переживают родители первоклашек и одиннадцатиклассники. Родители хотят, чтобы дети запомнили первый день в школе. Подростки огорчаются, что не смогут в последний раз в жизни сходить на традиционную линейку.

«Какой еще новый формат? Остановитесь! Дайте детям нормальное начало года!» — комментирует viktoriyan13 пост в Instagram Минпросвещения. Многие пользователи вообще не поняли, в чем будет заключаться этот новый формат. Однако для большинства он ассоциируется с полной отменой линеек.

Пользователи социальных сетей недовольны тем, что Минпросвещения РФ вводит новый формат праздничных линеек в школах 1 сентября. Больше всего обеспокоены те, для кого эта линейка первая или последняя.

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