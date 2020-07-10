В Кургане на озере в микрорайоне Керамзитный обычно очень чистая вода, где курганцы купаются Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На водоеме в микрорайоне Керамзитный, где курганцы купаются, обнаружены погибшие раки. Дайвер снял их на видео и предоставил кадры в URA.RU.

«Каждый год я там ловлю раков и всегда их там было очень много. Вода кристально чистая. На пляже много людей. Но на днях все раки оказались погибшими», — пояснил мужчина. На видео видно, что раки, попавшие в снасти в воде, не живые. Проплыв дальше по дну озера, дайвер обнаружил и других погибших членистоногих.

Инсайдер отметил, что раков в этом водоеме добывал с избытком и иногда даже продавал. «Может что-то попало в озеро? Раки очень чувствительны к качеству воды. Когда-то здесь велась добыча глины. Но предприятия в округе давно не работают, чтобы сбрасывать отходы. Похоже на экологическую проблему», — поделился источник.

В администрации Кургана URA.RU ответили, что обращения по поводу погибших раков в мэрию не поступало. А вопрос о состоянии водного объекта порекомендовали задать департаменту природных ресурсов. На звонок журналиста замдиректора департамента природных ресурсов Андрей Саркисов не ответил.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом на Шуховском полигоне (в 25 километрах от Керамзитного) захоронены тонны ядохимикатов. Старые бочки с пестицидами, по словам участников захоронения, экс-сотрудников полигона, могли дать течь и химикаты грозят попасть в подземные воды. На соседних с полигоном дачах в воде колодцев обнаружены нитраты и нитриты, в опасном для здоровья количестве.