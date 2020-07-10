09 июля 2020
08 июля 2020

Инсайд: челябинский губернатор отложит отмену карантина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, медики, медицина, врачи, текслер алексей, больница
Алексей Текслер огласит решение штаба в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер в самое ближайшее время продлит режим самоизоляции в Челябинской области, действующий по 12 июля, еще на две недели. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Ситуацию с коронавирусом получается держать под контролем. Но добиться перелома в динамике заражений коронавирусом пока не удалось, — пояснил собеседник агентства. — Поэтому в ближайшее время глава области озвучит решение о продлении ограничений». Вместе с тем, источник URA.RU не исключил возможности отдельных послаблений в режиме карантина по COVID-19, как это уже бывало.

«Решение о продлении режима повышенной готовности либо о его изменении будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации», — заявили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Новая волна заражений началась в Челябинской области с 3 июля, когда было зарегистрировано 134 заболевших за сутки. К утру 9 июля выявлено 140 случаев, последние три дня на Южном Урале умирают по четыре пациента с COVID-19. Спустя два дня — в воскресенье — истекает срок карантина. Сейчас Челябинская область находится на первом этапе его отмены.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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