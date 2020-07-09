08 июля 2020
07 июля 2020

В Челябинской области новая волна заражений коронавирусом. Отмена карантина все дальше

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область пытается сдержать распространение инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 9 июля не удалось остановить волну заражений коронавирусом. За сутки зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом (накануне было 139), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки в области умирает по четыре зараженных COVID-19.

Рост числа заражений обозначился 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. «С начала пандемии произошло 8822 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 56 лет до 85 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 128 человек, с начала пандемии — 5486 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности истекает 12 июля. Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

При этом глава региона Алексей Текслер ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов. Также открылись базы отдыха, со 2 июля обычном режиме работают детсады, с начала недели начали открываться детские оздоровительные лагеря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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