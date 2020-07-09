Вредные стоки попали в Каму из шламонакопителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возможным виновником загрязнения Камы в Пермском крае мог стать «Березниковский содовый завод». Источник утечки химстоков в реку обнаружили специалисты Западно-Уральского управления Росприроднадзора. Ранее из-за превышения вредных веществ в реке прекратил работу филиал «Азот» компании «Уралхим».

«Место слива нечистот — „обваловка“ шламонакопителя на берегу реки Толыч, которая впадает в Каму. Накопитель принадлежит АО „Березниковский содовый завод“ (БСЗ), включен в реестр опасных объектов негативного воздействия на окружающую среду и подлежит федеральному экологическому надзору», — сообщает telegram-канал «Зеленый змий» (считается неофициальным telegram-каналом Минприроды РФ).

По данным специалистов надзорного ведомства, сброс химически опасных стоков продолжается, а концентрация загрязняющих веществ в Каме постоянно повышается. В пресс-службе АО «БЗС» не ответили на звонок корреспондента URA.RU, туда направлен запрос.

Сотрудники Росприроднадзора, проводят проверку по факту загрязнения Камы, сообщила на своей странице в Instagram глава ведомства Светлана Радионова. Она также отметила, что «загрязненные стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч». «Полная информация о содержании вредных веществ в воде и их происхождении станет известна после анализа проб, взятых специалистами ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений — URA.RU) по Пермскому краю. При подтверждении нарушения будет организована проверка предприятия», — пояснила Радионова.

Ранее в Березниках были взяты пробы речной воды в районе Камского моста и поселка Огурдино. Предприятиям города было поручено предоставить комиссии лабораторные исследования химсостава собственных промышленных стоков. Также состоялось заседание городской комиссии по ЧС. На нем присутствовали представители заводов «Азот», «БСЗ», «Сода-хлорат», предприятия «ВСПМПО-АВИСМА», а также сотрудники природоохранной прокуратуры и мэрии.

Накануне компания «Уралхим» остановила работу своего филиала «Азот» в Березниках из-за резкого превышения содержания в Каме хлоридов кальция. Предприятие пошло на такой шаг, чтобы не допустить создания аварийной ситуации. В пресс-службе «Азота» URA.RU заявили, что предварительный ущерб от остановки производства может составить 13 млн долларов.