Сын экс-губернатора ХМАО раскрыл подробности общения с полицией

Василий Филипенко открыт для общения с правоохранительными органами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент окружной шахматной федерации и сын экс-губернатора ХМАО Василий Филипенко выразил готовность сотрудничать с полицией в рамках следственных мероприятий, которые проходят в возглавляемой им структуре. Об этом он сам сообщил URA.RU.

«Меня сегодня, действительно, приглашали в полицию. Но это был не допрос, а опрос, что совершенно разные процедуры. Возбудили уголовное дело по [исполнительному директору федерации шахмат ХМАО Наталье] Залевской. Я рассказал, чем занимается федерация», — прокомментировал Филипенко.

Он также добавил, что происходящие последние несколько дней события вокруг шахматной федерации стали для него откровением. «Финансовая отчетность, мы ее сдаем каждый год. Пусть компетентные органы разберутся. Все встанет на свои места, как говорится. Мы открыты для диалога и ответов на вопросы», — прокомментировал президент шахматной федерации ХМАО.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что против Залевской возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». «Это выделено в отдельное производство и касается непосредственно манипуляций с финансами самой шахматной федерации. А еще есть эпизоды, которые связаны с уголовным дело, возбужденным против [президента баскетбольной федерации Ханты-Мансийска и руководителя ряда НКО Владислава] Чернова», — рассказал инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО потребовали официальный запрос. Корреспондент агентства отправил его, однако на момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в шахматной федерации ХМАО прошли обыски, которые проводили сотрудники полиции. Поводом, по информации инсайдеров, стали показания Чернова, которые он дал сотрудникам во время расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве.