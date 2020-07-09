09 июля 2020

В Свердловской области заканчиваются койки для пациентов с COVID. Больницы заполнены на 90%

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг. Михаила Мурашко, Поповой Анны, Александра Моора. Тюмень, мурашко михаил
Михаил Мурашко рассказал об эпидемиологической обстановке в Свердловской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Свердловской области заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет 90%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Свердловской области развернуто более 6 тысяч [коек], и регион, в целом, сегодня имеет заполняемость на уровне 90%», — сказал министр, добавив, что в регионах нет дефицита коек и оборудования, но им нужна помощь в организации работы в период пандемии.

Во время обострения эпидемиологической обстановки в Свердловской области работали представители представители Росздравнадзора, эксперты Росатома, которые помогали внедрить технологии для получения максимального эффекта при маршрутизации пациентов и от работы медперсонала.

За предыдущие сутки, напомним, в регионе зафиксировано 276 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 9 июля — 15 068 случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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