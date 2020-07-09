Михаил Мурашко рассказал об эпидемиологической обстановке в Свердловской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Свердловской области заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет 90%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Свердловской области развернуто более 6 тысяч [коек], и регион, в целом, сегодня имеет заполняемость на уровне 90%», — сказал министр, добавив, что в регионах нет дефицита коек и оборудования, но им нужна помощь в организации работы в период пандемии.

Во время обострения эпидемиологической обстановки в Свердловской области работали представители представители Росздравнадзора, эксперты Росатома, которые помогали внедрить технологии для получения максимального эффекта при маршрутизации пациентов и от работы медперсонала.

За предыдущие сутки, напомним, в регионе зафиксировано 276 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 9 июля — 15 068 случаев заражения.