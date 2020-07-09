Всего в регионе на 9 июля зарегистрировано 15068 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

276 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. На Среднем Урале второй день подряд растет число зараженных.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 854. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 235 человек. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 9 июля зарегистрировано 15068 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 174 пациентов оценивается как тяжелое, 147 из них находятся в реанимации, в том числе 61 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 163 пациента с COVID-19.

В Свердловской области по-прежнему высокие цифры по заболеваемости: если накануне введение второго этапа снятия ограничений в регионе фиксировалось около 200 новых случаев в день и даже ниже, то в последние дни наблюдается их серьезный рост. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня — 1,1 (что выше допустимых 1,0, требуемых для первого этапа снятия ограничений и 0,8 — для второго, который введен в регионе). Кроме того на данный момент для больных коронавирусом в регионе свободно лишь 910 мест из 6 088, или 14.9% от общего количества.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).