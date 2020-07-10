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Ранее врачи придумали новый способ лечения коронавируса — актиковидную фотодинамическую терапию. Этот же метод уже 90 лет применяется для лечения вирусных осложнений у больных СПИДом. Кроме этого, врачи пришли к выводу, что пациенты с ВИЧ легче переносят коронавирус. У них реже встречается острый респираторный дистресс-синдром, когда поражаются легкие. Кроме этого, носители вируса иммунодефицита человека имеют меньший риск заражения COVID. Это показали результаты наблюдательного исследования в Нью-Йорке, передает телеканал 360 . Среди носителей возбудителя только 0,8% были ВИЧ-инфицированными.

Отмечается, что пациенты не показали тенденции к восстановлению числа лимфоцитов в течение всего периода наблюдения. Уменьшение лимфоцитов в крови встречается при различных патологических состояниях: вследствие длительной вирусной инфекции, иммунодефицита, патологий костного мозга и других. Но наиболее частым заболеванием, вызывающим снижение лимфоцитов, является СПИД, при котором разрушаются пораженные ВИЧ CD4 Т-клетки. Однако в этом случае повреждения иммунной системы носят хронический характер. В случае же с коронавирусом речь идет о хоть и длительной, но обратимой дисфункции иммунитета.

«У пациентов с COVID-19 все еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4—11 недель. […] инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям», — передают « Известия » результаты исследования.

Переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У некоторых из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови. Хроническое повреждение этих же клеток вызывает ВИЧ. К такому выводу пришли ученые из Института вирусологии Уханя.

Иммунитет после COVID не восстанавливается даже спустя два-три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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