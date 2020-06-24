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В Москве с начала месяца испытывают экспериментальную методику лечения коронавируса. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пробуют бороться с COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации — насыщения кислородом в барокамере. Также ранее сообщалось, что пациентов с коронавирусом в России начали лечить препаратом от артрита «Илсира» («Левилимаб»). В ходе испытаний выяснилось, что лекарство позволяет предотвратить опасную для жизни реакцию иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19.

Также врачи пришли к выводу, что пациенты с ВИЧ легче переносят коронавирус. «У пациентов с ВИЧ, которые принимают антиретровирусную терапию, значительно реже встречается острый респираторный дистресс-синдром, когда поражаются легкие», — заявил руководитель подразделения ГБУЗ НСО ГИКБ № 1 «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Дмитрий Капустин. Он отметил, что тест на коронавирус провели у 2239 ВИЧ-инфицированных, диагноз подтвердился у 90 человек. В итоге только 10 из них перенесли болезнь тяжело.

Во время процедуры пациенту вводят специальный препарат — фотосенсибилизатор, человек сидит рядом с лампой, которая излучает розовый свет. В этот момент происходят сложные химические процессы. Розовый свет «подсвечивает» молекулы вируса и пораженные им клетки, специальное излучение разрушает их. В итоге вирус утрачивает болезнетворность Этот метод уже прошел испытания в Германии и показал высокую эффективность.

«Сам метод не новый — его применяют в медицине почти 90 лет, в основном для обеззараживания донорской плазмы крови, лечения бородавок и папиллом, а также для лечения вирусных осложнений у больных СПИДом», — цитирует Дорохову «Комсомольская правда».

Придуман новый способ лечения коронавируса — актиковидная фотодинамическая терапия. Об этом заявила советник по перспективным проектам вице-президента РАН, председателя СО РАН, ответственный секретарь МРГ при СО РАН по коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

Выяснилось, что пациенты с ВИЧ переносят коронавирус легче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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