«Известия»: Фургала могут обвинить в миллиардных махинациях

В биографии Сергея Фургала нашли подозрительные эпизоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Задержание депутатов хабаровской краевой думы Дмитрий Козлова и Сергея Кузнецова в день ареста главы региона Сергея Фургала может говорить о новых эпизодах в уголовных делах. Только на этот раз экономического характера, рассказали журналистам информированные источники.

«Всех этих людей связывает не только непростое дело управления регионом, но и чистой воды бизнес, едва не обернувшийся крахом крупнейшего металлургического предприятия на Дальнем Востоке — завода „Амурсталь“», — пишет газета «Известия». По данным издания, под их началом этой зимой предприятие оказалось в предбанкротном состоянии. Есть версия, что бывшее руководство завода (25% акций принадлежат жене Фургала) могло увести со счетов 2 млрд рублей.

Как сообщает газета, показания на хабаровского губернатора дал один из его сообщников — соучредитель компании соучредитель компании «Торэкс» (завод «Амурметалл», сейчас «Амурсталь») Николай Мистрюков, который в ноябре 2019 года был арестован и заключил досудебное соглашение.

Бизнесмен Евгений Зоря, в организации убийства которого и подозревают Фургала, в 2004 году разбирался с ним в арбитражном суде. Позже предпринимателя застрелили на улице, а в его квартире нашли заявление в полицию — он опасался за свою жизнь из-за разногласий с руководством ООО «Миф-Хабаровск». Компанией руководили Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

Собеседник газеты со ссылкой на материалы дела также рассказал, что лидер местной преступной группировки «тимофеевские» Михаил Тимофеев якобы предлагал Зоре убить оппонента, а после отказа обратился с таким же предложением к Фургалу. Еще одним фактом, говорящим о возможном участии чиновника в криминальных процессах, является убийство бизнесмена Романа Сандалова в 2004 году. По словам источника, за восемь дней до убийства Зори Сандалов умер в больнице от огнестрельного ранения. Нападению якобы предшествовал конфликт с сотрудниками ООО «Миф-Хабаровск».

Когда в 2007 году Сергей Фургал стал депутатом Госдумы, из его декларации исчезли данные о бизнесе, а в регионе появился новый успешный предприниматель — жена парламентария Лариса Стародубова. «В ноябре 2019-го у „Амурстали“ (так теперь называется предприятие) начались финансовые проблемы: банки отказывали заводу в кредитах, и производство стало постепенно сокращаться. <…>. В конце года сотрудников перевели на 2/3 ставки, а завод начал работать только по ночам, и то не каждый день», — пишут «Известия». По словам источника газеты на предприятии, почти за 2,5 года (с января 2017-го) бывшее руководство завода разными способами могло увести со счетов 2 млрд рублей. Никаких официальных подтверждений этому нет.

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