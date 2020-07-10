Губернатор Фургал прокомментировал дело об организации убийств

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Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день его допросили и предъявили обвинение .

Фургала, как рассказал Клин, разместили в двухместной камере, а сам чиновник заверил, что давления на него не оказывают. Свое настроение в беседе с общественниками он охарактеризовал как «спокойное и уверенное», но посетовал, что не успел назначить исполняющего обязанности губернатора.

«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован (происходящим. — RT), это значит не сказать ничего», — приводит RT слова губернатора, который был доставлен в ИВС сразу после допроса и предъявления ему обвинения.

Обвиненный в организации убийств и покушении на убийство губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину, а в сложившейся ситуации чувствует себя уверенно. Об этом журналистам рассказал член ОНК Москвы Борис Клин, который посетил главу региона в изоляторе временного содержания на Петровке.

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