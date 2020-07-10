В Казахстане обнаружили неизвестный вирус страшнее COVID-19

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Ранее сообщалось, что правительство Казахстана снова ввело с 5 июля жесткий карантин из-за роста заражений COVID-19. Запрещаются спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия. Приостановлена работа салонов красоты, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), банкетных залов и фудкортов, детских лагерей и религиозных объектов. Отмечалось, что карантин может быть продлен, если ситуация не улучшится. Казахстан граничит с тремя российскими регионами УрФО — Челябинской, Тюменской и Курганской областями.

Китайские дипломаты сослались на данные полученные от властей Казахстана. Сообщается, что новый вирус тоже вызывает пневмонию. Прирост пациентов с таким диагнозом фиксируется уже несколько недель в Актюбинской и Атырауской областях, а также в Шымкенте. Ученые установили, что заболевание вызвано не коронавирусом. Число заразившихся превысило 500.

«Неизвестная инфекция пострашнее COVID-19 распространяется по стране, и уровень ее летальности выше, чем от коронавируса», — передает « Царьград » слова представителей посольства Китая.

На территории Казахстана распространяется неизвестная инфекция. Об этом заявили представители дипмиссии Китая в Нур-Султане.

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