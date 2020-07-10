09 июля 2020

В Казахстане обнаружили неизвестный вирус страшнее COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, вирус, covid-19, covid19, коронавирус
Летальность нового вируса выше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На территории Казахстана распространяется неизвестная инфекция. Об этом заявили представители дипмиссии Китая в Нур-Султане.

«Неизвестная инфекция пострашнее COVID-19 распространяется по стране, и уровень ее летальности выше, чем от коронавируса», — передает «Царьград» слова представителей посольства Китая.

Китайские дипломаты сослались на данные полученные от властей Казахстана. Сообщается, что новый вирус тоже вызывает пневмонию. Прирост пациентов с таким диагнозом фиксируется уже несколько недель в Актюбинской и Атырауской областях, а также в Шымкенте. Ученые установили, что заболевание вызвано не коронавирусом. Число заразившихся превысило 500.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана снова ввело с 5 июля жесткий карантин из-за роста заражений COVID-19. Запрещаются спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия. Приостановлена работа салонов красоты, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), банкетных залов и фудкортов, детских лагерей и религиозных объектов. Отмечалось, что карантин может быть продлен, если ситуация не улучшится. Казахстан граничит с тремя российскими регионами УрФО — Челябинской, Тюменской и Курганской областями.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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