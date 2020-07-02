Казахстан вводит двухнедельный жесткий карантин

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На сегодняшний день в Казахстане по официальным данным подтверждено более 22 тыс. случаев заражения COVID-19. 188 человек из числа заболевших скончались. К началу лета в республике наметилось снижение количества заражений и часть ограничений были сняты, но за последние дни снова наметился рост заболеваний.

«Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями)», — говорится в сообщении. При этом приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничена работа общественного транспорта.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней», — сообщает пресс-служба. Запрещаются спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия. Приостановлена работа салонов красоты, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), банкетных залов и фудкортов, детских лагерей и религиозных объектов.

Правительство Казахстана вводит с 5 июля двухнедельный карантин из-за роста заражений COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики, выложенном на официальном сайте 2 июля. В сообщении говорится, что карантин может быть продлен, если ситуация не улучшится. Карантин введен по предложению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Казахстан граничит с тремя российскими регионами УрФО — Челябинской, Тюменской и Курганской областями.

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