Ценам на нефть предсказали рекордный рост

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Аналитик объяснил увеличение цен на нефть тем, что во всем мире сфера энергетики испытывает большие трудности. Вудс уточнил, что скоро нефтедобыча может значительно сократиться. Это обосновано уменьшением количества поставщиков, пишет агентство Nation news . Прогноз сбудется, если на рынке будут экономические потрясения, объясняет Вудс. При этом спрос на нефть только увеличится. В таком случае к 2025 году цена на нефть побьет все рекорды.

«Некоторым производителям будет действительно сложно продолжать добычу. Цены могут легко достичь 150 долларов к 2025 году», — цитирует Вудса Wall Street Journal.

В перспективе на пять лет цена на нефть поднимется более чем до 150 долларов. Прогнозом поделился американский аналитик Northern Trace Capital Тревор Вудс. При этом исторический максимум цены на нефть марки Brent составлял 143,9 доллара за баррель в 2008 году.

К 2025 году нефть может подняться в цене до 150 долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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