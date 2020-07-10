09 июля 2020
08 июля 2020

Волна заражений коронавирусом в Челябинской области нарастает

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики продолжают работать с полной загрузкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 10 июля продолжился рост заболеваемости коронавирусом. За сутки зафиксирован 141 случай заражения (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом четвертые сутки подряд в области умирает по четыре пациента с COVID-19.

Рост числа заражений идет с 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. «С начала пандемии произошло 8963 случая заражения, сейчас болеют 3098 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 29 лет до 72 лет года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 156 человек, с начала пандемии — 5642 жителя области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности истекает 12 июля. По информации URA.RU, глава региона Алексей Текслер в ближайшее время объявит о его продлении на две недели.

В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. Также с начала недели открываются пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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