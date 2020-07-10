В Челябинской области ослабили карантин по коронавирусу

Главное условие послаблений — выполнение требований Роспотребнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер продлил режим карантина в Челябинской области, истекающий 12 июля, еще на две недели. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. При этом на Южном Урале возобновляется работа торговых центров и ЗАГСов.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года», — пояснили в пресс-службе правительства.

«При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая позволяет снять ряд ограничений. Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры. Органам ЗАГС разрешено производить регистрацию браков с присутствием приглашенных в количестве не более 10 человек», — добавили в правительстве. Все это разрешено при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Число заражений в Челябинской области растет с 3 июля, когда было зарегистрировано 134 заболевших за сутки. К утру 10 июля зафиксирован 141 случай, четвертые сутки подряд на Южном Урале умирают по четыре пациента с COVID-19.

Сейчас Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина. Запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. Также с начала недели открываются пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря.