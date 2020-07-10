На задержанных участников вечеринки составили административные протоколы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники спецподразделения правоохранительных органов разогнали несанкционированную вечеринку, которую устроила молодежь в Новом Уренгое (ЯНАО). Как сообщили в местных группах соцсетей горожане, в жители, которым ночью мешал шум, пожаловались в полицию.

«Ночью в дежурную часть поступила жалоба от горожанина на шум. — сообщили администраторы в группе „Злой уренгоец“. — Оказалось, что около 30 человек собрались на вечеринку». Поскольку в регионе и городе действуют запреты на проведение массовых мероприятий, на участников сборища были заведены административные протоколы по статье «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации».

Достоверные источники в правоохранительных органах ЯНАО подтвердили, что видео — не фейк. В окружное управление Росгвардии, которому подчиняется ОМОН, был направлен запрос.

По информации на 10 июля газовая столица ЯНАО сохраняет лидерство по распространению коронавируса. В Новом Уренгое с начала пандемии подтвердилось 2625 случаев COVID, за минувшие сутки прирост составил 50 случаев.