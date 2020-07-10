Сын экс-губернатора выиграл суд у мэрии челябинского города

Александр Дубровский (слева) выиграл процесс у чиновников Троицка Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Троицка не сумела заставить фирму Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, восстановить городской сквер Памяти. Почти две сотни деревьев и кустарников засохли после проведенной за 26 млн рублей реконструкции. Власти города подали иск в Арбитражный суд региона, но 10 июля проиграли процесс.

«Нам отказано в полном объеме. Пока деталей решения суда мы не знаем, но будем разбираться», — сообщили URA.RU в мэрии Троицка.

Муниципальный контракт на реконструкцию сквера памяти участников Великой Отечественной войны в Троицке ООО «ЧелябСтройКомплект» летом 2017 года. Договор обязывал фирму устранить выявившиеся недостатки по гарантии.

Управление капстроительства троицкой мэрии потребовало от ООО «ЧСК» заменить 84 дерева и более сотни кустарников: сирень, кизильник, тую и 68 голубых елей. Часть елей пересадили с центральной площади Троицка, хотя возмущенные горожане предупреждали, что 45-летние деревья неминуемо погибнут.

Накануне победу в суде одержал и отец бизнесмена. На процессе в Москве признали незаконным решение ФАС, ставшее причиной досрочной отставки собиравшегося избраться на второй срок Дубровского-старшего. Также решение суда сняло с повестки дня вероятность уголовного дела в отношении бывшего главы региона.