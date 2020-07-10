09 июля 2020
08 июля 2020

Мэр из ХМАО раскрыл, как перенес госпитализацию из-за COVID-19. «Это серьезная болезнь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по ботаническому саду. Сургут, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов провел в больнице несколько недель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Сургута Вадим Шувалов выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, и собирается в ближайшее время вернуться на работу. Об этом мэр сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Я уже нахожусь в стадии реабилитации. Жду результатов последних анализов и надеюсь, что на следующей неделе выйду на работу. Серьезная болезнь. Я испытал на себе. Поэтому обращаюсь к горожанам. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, мытье рук», — рассказал Шувалов своим подписчикам.

Глава Сургута также удовлетворительно оценил работу подчиненных за время своего отсутствия на рабочем месте. Особый акцент он сделал на последних событиях, которые связаны с разливом нефтепродуктов в пойме реки Саймы. Шувалов считает, что сотрудникам мэрии удалось оперативно отреагировать на экологическое ЧП. Теперь главная задача — ликвидировать все последствия инцидента и найти источник попадания 200 литров мазута в городской коллектор. «Нужно такого в дальнейшем не допускать», — считает Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов был госпитализирован с коронавирусом в середине июня. Обязанности главы города в это время исполнял его заместитель Алексей Жердев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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