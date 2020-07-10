Глава Сургута Вадим Шувалов провел в больнице несколько недель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Сургута Вадим Шувалов выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, и собирается в ближайшее время вернуться на работу. Об этом мэр сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Я уже нахожусь в стадии реабилитации. Жду результатов последних анализов и надеюсь, что на следующей неделе выйду на работу. Серьезная болезнь. Я испытал на себе. Поэтому обращаюсь к горожанам. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, мытье рук», — рассказал Шувалов своим подписчикам.

Глава Сургута также удовлетворительно оценил работу подчиненных за время своего отсутствия на рабочем месте. Особый акцент он сделал на последних событиях, которые связаны с разливом нефтепродуктов в пойме реки Саймы. Шувалов считает, что сотрудникам мэрии удалось оперативно отреагировать на экологическое ЧП. Теперь главная задача — ликвидировать все последствия инцидента и найти источник попадания 200 литров мазута в городской коллектор. «Нужно такого в дальнейшем не допускать», — считает Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов был госпитализирован с коронавирусом в середине июня. Обязанности главы города в это время исполнял его заместитель Алексей Жердев.