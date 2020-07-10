Кремль оценил отношения между властью и руководством Telegram

Telegram стал свободно работать в России после двух лет блокировки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Telegram в России пытаются заблокировать

Кремль рад тому, что мессенджер Telegram начал свободно работать на территории России, а его руководство участвует в правительственных совещаниях. Такое взаимодействие пойдет на пользу IT-отрасли, ответил на вопрос URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Мы рады этому. Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которые были организованы нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно», — сказал Песков.

9 июля в Казани прошла панельная дискуссия с представителями IT-индустрии и с участием премьера Михаила Мишустина. Среди гостей мероприятия также был вице-президент Telegram Илья Перекопский. Он обратился к властям России с просьбой присоединиться к борьбе с налогом в 30%, который взимают Apple и Google с разработчиков, передает «Национальная служба новостей».

Telegram был два года заблокирован Роскомнадзором на территории страны, правда, это почти не мешало функционировать приложению. 18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения, напоминает телеканал 360. Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.