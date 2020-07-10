Представитель Кремля высказался о сравнении Путина со Сталиным

Президентство Путина некорректно называть неосталинизмом, заявил пресс-секретарь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сравнение периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами некорректны и неверны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — подчеркнул Песков. По его мнению, применяемый к президентству Путина термин «неосталинизм» не соответствует действительности.

В апреле СМИ сообщали, что в главном храме Минобороны разместят мозаики с важнейшими историческими лицами, на которых будут изображены в том числе Владимир Путин и Иосиф Сталин. Епископ Клинский Стефан объяснил, что это обусловлено исторической традицией размещать на фресках значимые события. Идея не была согласована с Кремлем, вскоре от нее отказались.

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