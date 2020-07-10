Кремль раскрыл, как Путин относится к гомофобии

Владимир Путин обращает особое внимание на традиционные устои Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин опровергает любые обвинения российского государства в гомофобии. При этом глава государства уделяет особое внимание национальным устоям в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент всегда говорит о конкретном законе, который в некоторых западных странах трактуют ошибочно, и отвергает любые обвинения, что со стороны государства имеются какие-то репрессивные настроения в этой области», — отметил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, как российский лидер относится к гомофобии.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Путин всегда обращает внимание на национальные устои. Но при этом к любым перегибам, в том числе, в этом вопросе он относится нетерпимо, заключил Песков.

Ранее руководитель Союза женщин РФ Екатерина Лахова пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что мороженое с названием «Радуга» несет пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Она заявила, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ. Глава государства, в свою очередь, предложил организовать «неагрессивный» общественный контроль за возможной ЛГБТ-пропагандой, передает «Национальная служба новостей».

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