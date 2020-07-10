Россиян хотят наказывать за заграничные поездки во время пандемии

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Выдача багажа в Международном аэропорту «Кольцово». Екатеринбург, самолет, аэропорт, турист, чемодан, шереметьево, туризм, путешествие, терминал B
Туристов будут наказывать рублем за поездки в не рекомендуемые для посещения страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские туристы, посещающие страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны нести ответственность за свои путешествия и наказываться в том числе и рублем. Об этом в пятницу заявил член комитета Госдумы по физической культуре и туризму Дмитрий Свищев.

«Любые меры, которые помогут сдержать распространение инфекции, я приветствую. Штрафы, которые вводились или будут вводиться, не так высоки, как во многих европейских странах», — цитирует Свищева агентство «Москва».

Предложение ввести штрафные санкции в отношении туристов за поездку в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, или не рекомендованные к посещению из-за природных катаклизмов, эпидемий, или вооруженных конфликтов появилось на сайте Российской общественной инициативы. Согласно документу, предлагается внести поправки в закон «Об основах туристской деятельности» и КоАП РФ, предусматривающие введение наказания для туристов-нарушителей.

Вместе с тем, 10 июля стали известны критерии для возобновления международных перелетов. По информации RT, в первую очередь авиасообщение откроют с теми странами, число заболевших в которых не превышает 40 на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост заразившихся не должен быть выше 1%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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