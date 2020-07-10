До госслужбы Сергей Фургал занимался бизнесом, который мог быть связан с криминалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арестованному по обвинению в организации убийств губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут грозить новые обвинения в других сферах. В частности, не исключается появление в уголовном деле Фургала «экономических» статей.

«Не исключено, что ему будут предъявлены обвинения так называемым предпринимательским статьям», — приводит «Интерфакс» слова неназванного источника. По его информации, до государственной службы губернатор занимался бизнесом и преуспел в торговле лесоматериалами и металлоломом, что является достаточно криминализированным в России бизнесом.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение арестовать Сергея Фургала до 9 сентября, сообщает «Национальная служба новостей». Губернатор Хабаровского края обвиняется в убийствах двух бизнесменов в 2004—2005 годах, а также в связях с организованной преступной группой.

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