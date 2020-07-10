Для детей разработают специальную вакцину от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для детей должна быть создана специальная вакцина с особыми требованиями по безопасности. Работа в этом направлении только начинается. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается», — заявила Попова. Говорить, что такая вакцина появится в ближайшем будущем или в этом году, по ее словам, пока преждевременно. При этом глава ведомства добавила, что у переболевших коронавирусом детей формируется иммунитет.

Также Попова сказала, что государственный научный центр вирусологии «Вектор» успешно завершил доклинические испытания вакцины. С 15 июля запланировано начало клинических испытаний.

Ранее, напомним, стало известно, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Специалисты говорят, что у добровольцев формируется иммунитет.

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