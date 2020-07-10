Российская вакцина от коронавируса не подходит для детей. Подробности

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Для детей разработают специальную вакцину от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для детей должна быть создана специальная вакцина с особыми требованиями по безопасности. Работа в этом направлении только начинается. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается», — заявила Попова. Говорить, что такая вакцина появится в ближайшем будущем или в этом году, по ее словам, пока преждевременно. При этом глава ведомства добавила, что у переболевших коронавирусом детей формируется иммунитет.

Также Попова сказала, что государственный научный центр вирусологии «Вектор» успешно завершил доклинические испытания вакцины. С 15 июля запланировано начало клинических испытаний.

Ранее, напомним, стало известно, что Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Специалисты говорят, что у добровольцев формируется иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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