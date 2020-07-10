09 июля 2020

В России подтвердили эффект вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Тюмень, кровь, анализы, перчатки, укол, шприц, медицина, вакцина, врач, вакцинация, рука, игла, вена
Минобороны заверило, что благодаря вакцине у добровольцев сформировался иммунитет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Военное ведомство заявило об эффективности новой вакцины.

«Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», — приводит слова Минобороны «Интерфакс». Первую группу испытуемых выпишут из стационара 15 июля. Все они чувствуют себя хорошо, у них не обнаружено никаких побочных эффектов.

Отмечается, что и первая, и вторая группы добровольцев регулярно сдают анализы. Эксперты подтвердили, у них обнаруживается имунный ответ на вакцину от коронавируса. Тем не менее, спустя 42 дня после ее первого введения, добровольцы должны будут снова пройти медицинский осмотр.

Первая часть добровольцев была привита 18 июня, вторая группа — 21-го. Уже 3 июля Минобороны заявило, что у вакцинированных не нашли побочных эффектов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...