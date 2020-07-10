В России подтвердили эффект вакцины от коронавируса

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Первая часть добровольцев была привита 18 июня, вторая группа — 21-го. Уже 3 июля Минобороны заявило, что у вакцинированных не нашли побочных эффектов.

Отмечается, что и первая, и вторая группы добровольцев регулярно сдают анализы. Эксперты подтвердили, у них обнаруживается имунный ответ на вакцину от коронавируса. Тем не менее, спустя 42 дня после ее первого введения, добровольцы должны будут снова пройти медицинский осмотр.

«Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», — приводит слова Минобороны «Интерфакс». Первую группу испытуемых выпишут из стационара 15 июля. Все они чувствуют себя хорошо, у них не обнаружено никаких побочных эффектов.

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Военное ведомство заявило об эффективности новой вакцины.

Минобороны заверило, что благодаря вакцине у добровольцев сформировался иммунитет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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