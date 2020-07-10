В России подтвердили эффект вакцины от коронавируса

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Военное ведомство заявило об эффективности новой вакцины.
«Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», — приводит слова Минобороны «Интерфакс». Первую группу испытуемых выпишут из стационара 15 июля. Все они чувствуют себя хорошо, у них не обнаружено никаких побочных эффектов.
Отмечается, что и первая, и вторая группы добровольцев регулярно сдают анализы. Эксперты подтвердили, у них обнаруживается имунный ответ на вакцину от коронавируса. Тем не менее, спустя 42 дня после ее первого введения, добровольцы должны будут снова пройти медицинский осмотр.
Первая часть добровольцев была привита 18 июня, вторая группа — 21-го. Уже 3 июля Минобороны заявило, что у вакцинированных не нашли побочных эффектов.
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