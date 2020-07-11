Россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах

Россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей. В таких местах преступникам проще совершить противоправные действия, констатирует гендиректор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев.
«В большинстве случаев это касается банкоматов, которые стоят на улице. То есть, где проще всего совершить противоправные действия. В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищенности за счет наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Он советует прикрывать рукой клавиатуру банкомата при наборе PIN-кода, поскольку мошенники могут установить скриммеры (устройства для считывания карт) или видеокамеры под видом рекламной продукции. Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе, в свою очередь, добавил, что людям так же следует обращать внимание на людей, находящихся рядом, и не соглашаться снять якобы переведенные вам от незнакомца деньги.
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