Врач назвал способы восстановления легких после коронавируса

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На днях стало известно, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. При этом COVID-19 влияет на работу нескольких органов. Но пока неизвестно, являются ли последствия хроническими или они со временем исчезнут, передает телеканал 360 .

Помимо этого, по словам Зыкова, врач ЛФК должен составить получасовую аэробную программу с дыхательными упражнениями. Их необходимо повторять в домашних условиях минимум по три раза в неделю на протяжении двух месяцев. В плане питания важно соблюдать баланс белка, клетчатки и богатых антиоксидантами овощей и фруктов, резюмирует пульмонолог. При этом Зыков подчеркнул, что пока неизвестно, прогрессируют ли повреждения легких у переболевших коронавирусом. Но, по словам врача, такой исход маловероятен.

«Первое — как на воздушном шаре, который теряет высоту: нужно сбросить балласт. То есть исключить курение, электронные сигареты, вейпы, кальяны», — сообщил медик в интервью газете «Комсомольская правда». Также Зыков советует заняться респираторной реабилитацией, в которой должны помогать физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре (ЛФК), диетологи и психологи.

Дыхательная гимнастика и снижение нагрузки помогут восстановить легкие переболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

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