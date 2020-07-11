Врач рассказал, чем аллергик может заменить маску в жару

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Ранее доктор Болибок назвал отличия сезонной аллергии от коронавируса. По его словам, сходными симптомами данных заболеваний являются лишь заложенность носа и кашель. Однако и они проявляются у пациентов с разными диагнозами по-разному, передает « Пятый канал ».

По словам Болибока, с помощью лекарств человек может добиться того, чтобы иммунитет смог защитить организм от различных инфекций. «Если вы по каким-то причинам не можете носить маску, тогда надо добиваться того, чтобы ваш иммунитет вас защитил», — отметил специалист.

«Есть методы укрепления иммунитета, и есть специальные лекарства, которые есть в аптеках по всей стране. Я своим пациентам, а у меня числятся люди с недостаточным иммунитетом, такие схемы предложил, и они пользуются. В принципе даже те, кто заразился [коронавирусом], болеют в легкой форме и быстро выздоравливают», — объяснил собеседник агентства.

Если человеку, страдающему аллергией, тяжело носить медицинскую маску в жару, то ему следует укреплять иммунитет с помощью лекарств. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Носить защитную маску в жару может быть неудобно Фото: Илья Московец © URA.RU

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