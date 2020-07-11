10 июля 2020

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Так выглядела палатка дятловцев, когда ее обнаружили Фото: из рукописи книги Евгений Буянова «Тайна гибели группы Дятлова»
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Тайна перевала Дятлова

В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.

«Прощание с Мишей было 8 июля: я находился в лесу, когда мне сообщили — тут же примчался», — рассказал агентству руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич. По его словам, церемония прощания состоялось в траурном зале ГКБ №23 в Екатеринбурге — из-за карантина по коронавирусу на ней присутствовало немного людей. Информации о том, где погребен Шаравин, пока нет — родственники еще не сообщили об этом в фонд.

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Михаил Шаравин участвовал в поисках группы Дятлова с 26 февраля по 4 марта 1959 года — именно он вместе с Борисом Слоцовым первым нашел на склоне горы Холатчахль разрезанную и брошенную палатку дятловцев, погибших там при странных обстоятельствах. Также с участием Шаравина были обнаружены первые пять тел погибших туристов.

Впоследствии Шаравин был активным участником дятловского движения, членом фонда памяти группы Дятлова, отстаивая версию о том, что причиной гибели дятловцев стала техногенная катастрофа (испытание военного оружия). Генеральная прокуратура, напомним, заявила о том, что группа Дятлова погибла от схода снежной лавины.

Дятловская конференция в Екатеринбурге 2 февраля 2016 дебаты
Михаил Шаравин на одной из последних дятловских конференций
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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