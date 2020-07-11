ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

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Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, пенсионер, старость, пенсия, юмин дмитрий, старый комод
Надбавка к пенсии составит один процент за полноценный каждый год работы в СССР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне, которые имеют трудовой стаж еще до развала Советского Союза, имеют право получить надбавку к пенсии. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Расчетный пенсионный капитал, который был установлен в начале 2002 года, будет увеличен на 10% при определении размера пенсионных выплат. Кроме того, по 1% прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, наработанного до 1 января 1991-го.

«Тем пенсионерам, трудовой стаж которых берет начало еще в Советском Союзе, полагается дополнительная выплата в 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР», — пишет Nation News.

Ранее ПФР составил проект бюджета до 2023 года, по которому планирует к 2021 году поднять пенсии по максимально высокому показателю — на 6,3%. Отмечается, что в 2022 году индексация выплат составит 5,9%, а в 2023-м — 5,6%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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