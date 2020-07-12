Мясников дал совет, как уберечься от новой волны коронавируса

Главным помощником в борьбе с вирусом станет крепкий иммунитет, сказал Александр Мясников. Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человечество еще долго будет ждать коллективного иммунитета к коронавирусу, поэтому необходимо научиться эффективно сосуществовать с этой инфекцией. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем Telegram.

По словам теледоктора, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения во время новых вспышек, нужно создать службу перевозки инфекционных больных. «Выдергивание дежурных машин для больных коронавирусом недопустимо, поскольку врачи из бригады мало чем могут помочь. Плюс на вызов и обработку транспорта уходит несколько часов», — передает Nation News слова доктора.

Как отметил Мясников, коронавирус в первую очередь опасен для людей, страдающих хроническими заболеваниями, ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, а также злоупотребляющих алкоголем и курящих. Он отметил, что главным помощником в борьбе с вирусом станет крепкий иммунитет человека. Врач призвал россиян вести здоровый образ жизни, отказаться от вредной пищи и вести здоровый образ жизни.

Ранее Мясников заявил о том, что меры профилактики позволят россиянам пережить вторую волну коронавируса без самоизоляции. По его словам, COVID-19 может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью. Если россияне будут следить за своим весом, обтираться холодной водой, правильно питаться и откажутся от курения, то смогут укрепить иммунитет и противостоять болезни.

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