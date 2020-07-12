Россияне после карантина скупают велосипеды и самокаты

Люди покупают спортивные товары, летнюю одежду и средства для плавания Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне выхода россиян из режима самоизоляции продажи велосипедов, самокатов, роликовых коньков и других товаров для активного отдыха резко выросли. Это выяснил онлайн-ретейлер Ozon.

«Продажи скейтбордов, пеннибордов в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов — в пять раз, а роликовых коньков — в шесть раз. Продажи велосипедов выросли на 452% в годовом сопоставлении», — приводит результаты исследований ТАСС. Чтобы выяснить интересы онлайн-покупателей после карантина, Ozon проанализировал около 1,5 миллионов заказов и 2 миллиона поисковых запросов

Поскольку поездки для многих сейчас ограничены, многие россияне предпочитают отдыхать на дачах и на природе. Для активного отдыха на свежем воздухе граждане стали скупать бадминтон — продажи выросли на 326%. Продажи надувных плавательных матрасов — на 23%, ласт и масок — на 22%. Для детей взрослые приобретают надувные круги и нарукавники — рост продаж на 151% и 26% соответственно.

Популярностью пользуется летняя одежда и обувь — спрос на них вырос в три и полтора раза. В три раза чаще россияне стали покупать солнцезащитные очки, в девять раз — легкие головные уборы. Продажи солнцезащитных и увлажняющих средств для тела выросли на 56% и 135% соответственно.

Во время самоизоляции россияне экономили на бензине, парикмахерских и одежде, но чаще покупали продукты, пишет «Национальная служба новостей». Причем обычно приобретали еду, которую легко и быстро приготовить. Ранее психолог рассказал, что на карантине россияне стали больше ценить свою работу, личное пространство и одиночество.

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