Число зараженных коронавирусом челябинцев продолжает расти

Два человека сутки умерли от осложнений при коронавирусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 12 июля, выявлено 140 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Подтвержден 9241 случай заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении штаба. Умерли за последние сутки два человека: женщины 49 и 87 лет, в обоих случаях COVID-19 — сопутствующее заболевание. Выздоровел 130 человек, всего выписаны из больниц 5853 пациента.

Днем ранее в Челябинской области было выявлено 138 новых случаев. Регион находится на первом этапе отмены карантина. Режим повышенной готовности действует до 26 июля.