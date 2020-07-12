11 июля 2020
10 июля 2020

Число зараженных коронавирусом челябинцев продолжает расти

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, реанимобиль, форд, красный крест, скорая помощь
Два человека сутки умерли от осложнений при коронавирусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 12 июля, выявлено 140 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Подтвержден 9241 случай заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении штаба. Умерли за последние сутки два человека: женщины 49 и 87 лет, в обоих случаях COVID-19 — сопутствующее заболевание. Выздоровел 130 человек, всего выписаны из больниц 5853 пациента.

Днем ранее в Челябинской области было выявлено 138 новых случаев. Регион находится на первом этапе отмены карантина. Режим повышенной готовности действует до 26 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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