Число зараженных коронавирусом челябинцев продолжает расти

Два человека сутки умерли от осложнений при коронавирусе
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Челябинской области, по данным на 12 июля, выявлено 140 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Подтвержден 9241 случай заболевания COVID-19 (+140 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении штаба. Умерли за последние сутки два человека: женщины 49 и 87 лет, в обоих случаях COVID-19 — сопутствующее заболевание. Выздоровел 130 человек, всего выписаны из больниц 5853 пациента.
Днем ранее в Челябинской области было выявлено 138 новых случаев. Регион находится на первом этапе отмены карантина. Режим повышенной готовности действует до 26 июля.
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