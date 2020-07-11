В Челябинской области растет число заболевших коронавирусом

Карантин в Челябинске продлили до 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 11 июля, выявлено 138 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

«Подтвержден 9101 случай заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении штаба. Умерли за последние сутки три человека: женщины 82, 81 и 67 лет, во всех случаях COVID-19 — сопутствующее заболевание. Выздоровел 81 человек, всего выписаны из больниц 5723 пациента.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина. Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 26 июля.