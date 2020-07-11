10 июля 2020
09 июля 2020

В Челябинской области растет число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, карантин, проспект ленина, пустой город
Карантин в Челябинске продлили до 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 11 июля, выявлено 138 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

«Подтвержден 9101 случай заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении штаба. Умерли за последние сутки три человека: женщины 82, 81 и 67 лет, во всех случаях COVID-19 — сопутствующее заболевание. Выздоровел 81 человек, всего выписаны из больниц 5723 пациента.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина. Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 26 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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