В Челябинской области растет число заболевших коронавирусом

Карантин в Челябинске продлили до 26 июля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Челябинской области, по данным на 11 июля, выявлено 138 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб региона.
«Подтвержден 9101 случай заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — говорится в сообщении штаба. Умерли за последние сутки три человека: женщины 82, 81 и 67 лет, во всех случаях COVID-19 — сопутствующее заболевание. Выздоровел 81 человек, всего выписаны из больниц 5723 пациента.
Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина. Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 26 июля.
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